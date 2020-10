Nur noch 1% lebt in Regionen mit wenig Risiko!

Seit Donnerstagabend leuchtet in insgesamt 25 Bezirke bzw. Regionen die Corona-Ampel rot, 27 Prozent der Bevölkerung leben in diesen Regionen mit sehr hohem Risiko. 61 Prozent in orangen Bezirken, elf in gelben und bloß ein Prozent der Österreicher wohnt in Regionen mit grünem, also geringem Risiko. Die „Lage ist sehr ernst“, die „Pandemie nimmt an Lauf zu“ und wir sind „noch nicht am Höhepunkt angelangt“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag.