Neuer Höchstwert: Landesweit 2571 Neuinfektionen

Die Zahl an Neuinfizierten in Wien lag damit am Freitag nur knapp unter jener vom Vortag - am Donnerstag hatte ein Jahreshöchstwert an neuen Fällen (659) vermeldet werden müssen. Alleine in der Bundeshauptstadt starben in den vergangenen 24 Stunden sechs Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion: drei Frauen im Alter von 89, 93 und 94 Jahren sowie drei Männer im Alter von 85, 88 und 95 Jahren.