Rendi-Wagner kritisiert „Corona-Showpolitik“

Verordnungen sollen künftig bereits vorliegen, wenn Maßnahmen der Öffentlichkeit vorgestellt werden, so die Forderung von Rendi-Wagner am Rande einer Pressekonferenz am Freitag. Die neu erlassenen Maßnahmen, die am vergangenen Montag präsentiert wurden, seien jedenfalls „völlig unvorbereitet“ erfolgt - es habe vier Tage gebraucht, um schließlich eine rechtliche Basis dafür zu legen, so die SPÖ-Chefin.