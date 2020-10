Corona: Rendi-Wagners Mutter auf Intensivstation

Kritik an „Showpolitik“

Rendi-Wagner äußerte am Freitag weiter scharfe Kritik an der Vorgangsweise der österreichischen Bundesregierung im Zuge der Corona-Krise. So sei etwa die lange Wartezeit auf vorab angekündigte Maßnahmen reiner „Showpolitik“ geschuldet - die Bevölkerung dürfe zudem nicht zum „Sündenbock“ für den Anstieg der Neuinfektionen gemacht werden, so die SPÖ-Chefin.