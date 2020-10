Geflochtener Korb fing auf Herdplatte Feuer

Die Wohnungsbesitzerin hatte vermutlich im Vorbeigehen eine Herdplatte eingeschaltet und danach das Haus verlassen. Eine Nachbarin sah Rauch aus dem offenen Balkonfenster und verständigte daraufhin die Wohnungsinhaberin. Die Nachbarin sperrte die Wohnung auf und löschte den kleinen Korb mit Wasser. Es entstand Sachschaden am Herd, an der Arbeitsplatte und am Dunstabzug in derzeit nicht bekannter Höhe.