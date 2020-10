Mann geriet mit seiner Hand in rotierendes Mähwerk

Am Donnerstag führte gegen 15 Uhr ein 61-jähriger Mann aus der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee mit einem Mähdrescher auf einem Maisacker Drescharbeiten durch. Als es beim Mähbalken zu rauchen begann, stoppte er das Fahrzeug und hielt bei laufendem Mähwerk Nachschau. Er griff mit der linken Hand in den Bereich des Antriebes, wobei er vom rotierenden Mähmesser erfasst wurde. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.