Mehrere erfolglose Einbrüche in Wolfsberg

In Wolfsberg versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in der Innenstadt in insgesamt drei Geschäftslokale und zwei Gasthäuser einzubrechen. Dabei versuchten sie die jeweiligen Eingangstüren, bzw. bei einem Gasthaus ein Fenster aufzuzwängen. Bei den drei Geschäftslokalen scheiterten die Täter an den massiven Eingangstüren. Bei den zwei Gasthäusern konnten die Täter zwar erfolgreich eindringen, durchsuchten die Räumlichkeiten, verließen die Objekte jedoch ohne Diebesgut. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.