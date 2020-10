In Oberösterreich weitere Rot-Schaltungen erwartet

Ansteckungen im privaten Bereich

In Wels, wo man bereits seit einer knappen Woche auf rot geschaltet ist, sind die Zahlen weiter gestiegen: Hatte die Stadt am Freitag der Vorwoche 168 bestätigte Infektionen und 206 Personen in Quarantäne gemeldet, so waren es am Donnerstag dieser Woche 227 positiv Getestete und 242 in Quarantäne. Die Ansteckungen geschehen großteils im privaten Bereich. Schwer getroffen hat es das Altersheim Haus Neustadt, wo 28 Bewohner und zwölf Mitarbeiter erkrankt sind. Der Cluster sei derzeit aber stabil, hieß es bei der Stadt.