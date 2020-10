Corona: Doskozil in freiwilliger Selbstisolation

Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat alle Termine abgesagt und sich in freiwillige Selbstisolation begeben. Ein Teilnehmer an einer Besprechung im Büro des Politikers war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Doskozil selbst wurde als Kontaktperson zweiten Grades am Mittwoch negativ getestet.