Gehen die Lichter ganz aus?

Nach einem Frühling, der für die Gastronomie mehr oder weniger eine Nullnummer war, gab es im Sommer durchaus positive Zahlen zu verzeichnen - zumindest in den Tourismusregionen sowie in Bregenz, Feldkirch und Bludenz. In den Randgebieten, aber auch in der Messestadt Dornbirn war hingegen nur wenig los. Nichtsdestotrotz konnten die meisten Betriebe zwischenzeitlich ein klein wenig aufatmen. Michael Andreas Egger, der erst im November 2019 sein „Buongustaio Ristorante“ in Dornbirn eröffnet hatte, berichtet, dass es im August sogar in Richtung Normalbetrieb gegangen sei - unter anderem wegen der Senkung der Mehrwertsteuer auf fünf Prozent: „Die würde uns nämlich tatsächlich helfen. Allerdings nicht, wenn keine Leute da sind, was seit September leider wieder der Fall ist. Im Vergleich zum August hatten wir einen Einbruch von 50 Prozent.“