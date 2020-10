Corona in OÖ: Zwei Todesfälle, 311 Neuinfektionen

14 Fälle in NMS Vöcklabruck

Von Montag auf Dienstag wurden in Summe 25 Schülerinnen und Schüler sowie 14 Lehrkräfte von 23 Schulstandorten in Oberösterreich positiv auf Covid-19 getestet. In der NMS Franziskanerinnen Vöcklabruck wurden 10 Lehrer und vier Schüler positiv getestet.