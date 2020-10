Baby aus Bauch geschnitten: Termin für Hinrichtung

Mörderin wurde in Kindheit von mehreren Männern vergewaltigt

Montgomery wurde schließlich 2007 zum Tode verurteilt. Ihre Anwältin versuchte mehrmals vergebens, die Strafe abzuwehren. „Lisa Montgomery hat seit Langem die volle Verantwortung für ihr Verbrechen übernommen und sie wird das Gefängnis niemals verlassen“, erklärte Kelley Henry. „Aber ihre schwere Geisteskrankheit und die verheerenden Auswirkungen ihres Kindheitstraumas machen ihre Hinrichtung zu einer tiefen Ungerechtigkeit“, so die Anwältin in einer Erklärung am Sonntag. Montgomery wurde als kleines Mädchen von ihrer Mutter mehreren Männern zum Sex angeboten - ein Trauma, das sie nie überwunden habe, so Kelly.