Unterricht zu Hause: Eltern üben scharfe Kritik

„Warum dürfen tausende Menschen am Wochenende eine Oldtimer-Messe besuchen, aber Schüler der Oberstufe müssen daheim lernen?“, zeigt sich Helmuth Schütz, Obmann des Elternvereins SLEV, empört. Seit vergangener Woche klingelt sein Telefon heiß, die Anfragen der Eltern reichen von Netzwerk- über Betreuungsproblemen bis hin zu Anrufern, die Dampf ablassen wollen. Für viel Unmut sorgen die Maßnahmen an den Schulen, die „nicht verhältnismäßig zu den Zahlen umgesetzt werden.“ „Warum gelten an einer Schule in Gastein die selben Regeln wie für die Einrichtungen in der Stadt?“, so Schütz.