Drama am Kitzsteinhorn: Freerider tot geborgen

Ein Freerider (23), der am Sonntag im Skigebiet Kitzsteinhorn in eine enge und teilweise mehr als 40 Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt war, konnte am Montag nur noch tot geborgen werden. „Der 23-Jährige aus dem Pinzgau dürfte dabei schon an den Folgen des Absturzes gestorben sein“, teilte die Bergrettung mit. Nachdem am Sonntag mit Einbruch der Dunkelheit die Suche nach dem Mann abgebrochen worden war, wurde er am Montag in einem Seitenarm unter einer Schneeschicht gefunden.