Einbrecher wüteten in Pfarrhof

Vor keiner Sünde Halt machen offenbar jene Einbrecher, die jetzt in Kittsee zugeschlagen haben. Die Kriminellen nutzten in der Nacht auf Sonntag den Schutz der Dunkelheit, um in das örtliche Pfarrhaus einzusteigen. Während der Pfarrer im oberen Stockwerk tief und fest schlief, wüteten die Kriminellen im Erdgeschoss.