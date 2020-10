Kommt zweiter Lockdown? „Es liegt an uns allen“

Angesichts täglich neuer Corona-Rekordzahlen - so wurde heute mit 1672 Neuinfektionen der höchste Sonntagswert seit Beginn der Krise gemessen - hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein weiteres Mal eindringlich an die Österreicher appelliert, „zusammenzuhalten, um die Ansteckungszahlen niedrig zu halten“. Es „liegt an uns allen“, den zweiten Lockdown zu verhindern - indem soziale Kontakte reduziert, auf Feiern, große private Zusammenkünfte und Partys verzichtet wird, sagte er in einem langen, via Facebook verbreiteten Video mit dem Titel „Die Lage in Österreich ist ernst“.