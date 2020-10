Kurz: „Wir müssen unsere Kontakte reduzieren“

Tagtäglich müssen unter der Woche nicht nur in Österreich Negativrekorde bei den Neuinfektionen verzeichnet werden. Beim EU-Gipfel sprachen die Staats- und Regierungschefs davon, dass Europa „mitten in der zweiten Welle“ stecke, in Österreich wurde mit Kuchl nach Monaten wieder eine Ortschaft unter Quarantäne gestellt. Bevor am Montag im Rahmen einer Videokonferenz zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und den Länderchefs weitere, möglicherweise bundesweite Maßnahmen diskutiert werden, appellierte dieser an die Österreicher, einen „Beitrag zu leisten“: „Wir müssen unsere Kontakte reduzieren!“