LH Platter fordert endlich „Freispruch“ für Ischgl

Viele Worte verlor LH Platter am Freitag im Landtag nicht über den 287-seitigen Bericht der Ischgl-Kommission. Es sei „gut, dass dieser breit diskutiert wird“. Aber man müsse nun einen Schulterschluss zustandebringen. Es müsse endlich aufhören, dass den Ischglern und den Tirolern die Schuld an dieser Pandemie gegeben wird. Ischgl habe keine Schuld, Tirol habe keine Schuld! Daher sei Einigkeit notwendig, „das erwarten sich die Tirolerinnen und Tiroler“, verdeutlichte LH Platter. Doch zu einem Schulterschluss in dieser Frage kam es im Landtag nicht – ganz im Gegenteil