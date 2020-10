Globale Pandemie: Wie Corona die Welt zurückwirft

In Afrika, wo sich in den letzten zwei Jahrzehnten Ansätze eines Mittelstandes und einer demokratischen Entwicklung gezeigt hatten, droht der Absturz in frühere Zustände, begleitet vom Rückfall in politische Instabilität. Nach Berechnungen der Weltbank werden weltweit in diesem und dem kommenden Jahr als Folge der Krise bis zu 150 Millionen Menschen in solch eine extreme Armut stürzen, dass ihr Überleben gefährdet ist – 150-mal mehr, als durch die Pandemie selbst bisher gestorben sind.