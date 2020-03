Corona: Schulsperren bei Spanischer Grippe wirksam

Schulschließungen verhindern Infektionen

Laut US-Forscher Nicholas Christakis könne bei Schulschließungen nach dem Auftreten eines Falles an einer Schule rund ein Viertel der Infektionen verhindert und der Höhepunkt der Epidemie um zwei Wochen verschoben werden. Proaktive Schließungen - also noch bevor ein Fall auftritt - hätten sich „als eine der wirksamsten nichtmedizinischen Maßnahmen erwiesen, auf die man zurückgreifen kann“, so der Wissenschafter.