Corona könnte 150 Mio. Menschen in Armut stürzen

Der Bericht „Fighting Inequality in the Time of Covid-19. The Commitment to Reducing Inequality Index 2020“, den die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation im Vorfeld der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank veröffentlichte, zeigt deutliche Versäumnisse zahlreicher Länder auf. Lediglich 26 von 158 Staaten haben demnach vor der Pandemie die empfohlenen 15 Prozent ihres Budgets für Gesundheit aufgewendet. Ein Großteil sei schlecht gerüstet gewesen, um eine Pandemie zu bewältigen.