Personal für Corona-Hotline 1450 wird verdoppelt

Spitals- und Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) hat beim Roten Kreuz um weitere Unterstützung angesucht. Das Personal bei 1450 wird nun in Salzburg verdoppelt. Laut dem Land sollen so rund 1500 Anrufe pro Tag abgewickelt werden können. Spitals- und Gesundheitsreferent Christian Stöckl hat das Rote Kreuz um weitere Unterstützung untersucht. „Die Bezirkshauptmannschaft und die Gesundheitsbehörde wie auch die Gemeinden sind extrem gefordert. Es gibt viele Fragen, die über das Gesundheitsthema wie Testzuweisungen für Menschen mit Covid-19-Symptomen hinausgehen werden. Ich denke hier an die Bewohner, Pendler, Eltern, Unternehmer, Vereine und viele mehr. Das geschulte und erweiterte Personal bei 1450 beantwortet hier ab sofort mit Unterstützung von Experten aus anderen Bereichen bestmöglich alle Fragen“, so Stöckl. “Wir haben sofort nach Anfrage des Landes unser Callcenter erweitert. Diese herausfordernde Situation braucht unbürokratische Lösungen“, betont Landesgeschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch.