Drei blutjunge Räuber wurden in Linz gefasst

Handy und Geldbörse geraubt

Innerhalb von nur 24 Stunden konnte ein Überfall auf einen Nachtschwärmer bei einer Tankstelle an der Dinghoferstraße geklärt werden. Wie berichtet, hatten dort zwei junge Burschen und ein Mädchen einen 38-Jährigen aus Neustift im Mühlkreis verprügelt, Handy und Geldbörse geraubt. Angeblich, weil er gegen zwei Uhr früh die „eindeutigen Angebote“ der 17-jährigen Rumänin ausgeschlagen hatte. Ihre gleichaltrigen „Zuhälter“ - ein Russe und ein Trauner - hätten dann den Überfall begangen. Das Trio wurde in der Nacht zum Freitag von Polizisten am Linzer Hauptplatz erkannt, die Burschen sind in U-Haft.