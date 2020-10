Zehntel der Corona-Kosten würde Klimaziel retten

Viele Vorzüge „Klima-positiver“ Programme

Würde nur ein kleiner Teil der Covid-Wiederaufbauprogramme in „Klima-positive“ Programme gesteckt, könnte die Welt ihren CO2-Ausstoß bis Mitte des Jahrhunderts auf ein neutrales Niveau senken, so die Erstautorin des Artikels, Marina Andrijevic, vom IIASA. Solche Programme hätten viele Vorzüge, die sich Regierungen eigentlich wünschen, wenn es um die Bewältigung der Krise geht, so Joeri Rogelj, der neben dem IIASA auch am Imperial College London tätig ist: „Sie können die Beschäftigung erhöhen, wirken stimulierend auf Investitionen und beschleunigen die Entwicklung von Technologien, die für die Energiewende notwendig sind.“