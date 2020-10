Wenn risikoreiche Einsätze auf dem Lehrplan stehen

Für 28 Polizeischüler ging der Grundkurs in die entscheidende Phase. Im letzten Abschnitt sind 40 Stunden für den Ordnungsdienst zu meistern. „Die Übungseinheiten betreffen Einsätze wie bei Fußballspielen und Demos oder die Überwachung von Veranstaltungen, die in der Regel friedlich verlaufen“, erklärt Chefinspektor Thomas Gallos. Geschult wird der Nachwuchs in Taktik, Einsatztechnik, Erster Hilfe und Arbeiten mit Sperrgittern. Nach der Ausbildungswoche, die heute auf dem Messegelände im Bereich des Einsatztrainingszentrums Süd zu Ende geht, sind die Schüler bereit für das Praktikum auf einer Dienststelle. Im Jänner erfolgt die Abschlussprüfung.