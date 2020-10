Hitler-Bilder in der Wohnung: Steirer vor Gericht

„Wollte gut dastehen“

Die weitere Befragung gestaltete sich etwas zäh. „Warum haben Sie die Bilder aufgehängt?“, fragte der Richter. „Keine Ahnung“, kam es vom Angeklagten. Er habe im Mittelpunkt stehen wollen, erklärte der 28-Jährige: „Da stehst einfach gut da vor der Familie“. „Wieso?“, hakte der Richter nach. „So halt“. Das Hitler-Bild in der Küche sei im Übrigen so hoch oben gestanden, dass man es fast nicht gesehen habe. „Was hat das dann für einen Sinn, wenn Sie jemanden beeindrucken wollen und ein Bild so hoch hängen, dass man es nicht sieht?“. „Keine Ahnung“.