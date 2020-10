Platter: „Wünsche allen, dass Albtraum bald endet“

Der am Montag präsentierte Ischgl-Bericht wird zwar erst am Freitag debattiert, doch schon am Mittwoch wurde das Thema lautstark diskutiert. Ausgangspunkt war ein mündlicher Bericht von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zur aktuellen Corona-Lage im Land. Die Situation sei besorgniserregend: „Ich wünsche allen, dass der Albtraum endlich endet!“ Vor allem die aktuellen Reisewarnungen - allen voran jene aus Deutschland - bereiten ihm Sorgen.