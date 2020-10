Geringeres Corona-Risiko  mit Blutgruppe 0

Menschen mit der Blutgruppe Null (0) sollen seltener an Covid-19 erkranken als Menschen mit den Blutgruppen A, B oder AB. Eine an der Medizinischen Universität (Med Uni) Graz durchgeführte Studie hat jetzt entsprechende chinesische und europäische Studien bestätigt. Wissenschaftler an der Uniklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin wollen nun den Mechanismus hinter dem möglichen Zusammenhang erforschen.