Welserin rettete kleiner Brasilianerin das Leben

Übereinstimmung „ganz selten“

Und ihr ganz persönlicher Schutzengel hat einen Namen: Anja Mehrl aus Wels. „Ich hab’ mich im Mai 2017 spontan entschieden, zu einer großen Typisierungsaktion am Welser Kumplgut zu fahren“, erzählt die Krankenschwester. Nur wenige Monate später erhielt sie die Nachricht, dass jemand gefunden wurde, der mit ihren Stammzellen übereinstimmt. „Das ist ganz selten“, sagt sie. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Nach einer Untersuchung bei einem Arzt in Deutschland wurde ein OP-Termin fixiert. „Bei einem kleinen Eingriff wurde mir Knochenmark entnommen, das ging ganz schnell und unkompliziert“, so Mehrl.