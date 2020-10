Beim Auto auf die Kostenbremse steigen und sparen

Reinhold Baudisch: Am einfachsten durch einen Versicherungsvergleich und -wechsel. Bis zu 700 Euro kann man pro Jahr durch den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter sofort und ohne viel Aufwand einsparen. durchblicker bietet hier die Möglichkeit, einen sehr breiten Markt abzufragen, in wenigen Minuten individuelle Angebote zu erhalten und den Anbieter auch gleich online zu wechseln. Da sich der Versicherungsmarkt laufend ändert, empfehlen wir einmal pro Jahr die bestehende Autoversicherung zu überprüfen und aktuelle Prämien zu vergleichen. Am besten 2 - 3 Monate vor dem jeweiligen Zulassungsdatum des Autos. So kann man etwaige Kündigungsfristen sicher einhalten und dem Versicherungswechsel steht nichts mehr im Wege.