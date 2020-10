Zinstief beschert Kreditnehmern Geldregen

Hausbank vs. Alternativbank: Unabhängiger Vergleich lohnt sich

„Vor der Kreditentscheidung lohnt sich ein unabhängiger Marktvergleich. Egal ob Kreditaufnahme oder Kreditumschuldung - die Unterschiede zwischen den Konditionen der eigenen Hausbank und Alternativbanken können hoch ausfallen“, so Reinhold Baudisch, Geschäftsführer des Vergleichsportals durchblicker. „Mit unserem Online-Vergleichsrechner geben wir als erster in Österreich einen individuellen und transparenten Überblick über die besten verfügbaren Konditionen am Markt. Außerdem bieten wir kostenlose Beratung durch unsere unabhängigen Finanzierungsexperten und holen für unsere Kundinnen und Kunden konkrete Angebote von über 60 Banken und Bausparkassen ein.“