Radfahrerin (22) krachte in ein Auto

Am gleichen Tag passierte in der Kaigasse stadteinwärts ebenfalls ein Radunfall. Ein 64-jähriger Radfahrer war entlang der Kaigasse unterwegs, während ein 61-jähriger Salzburger seinen PKW am Parkstreifen rechts neben der Fahrbahn parkte. Beim Aufmachen der Fahrertür, blieb der 64-jährige Radfahrer mit seiner Jacke an der Tür hängen und stürzte. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war und Kopfverletzungen und Prellungen erlitt, wurde von der Rettung in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. Gemachte Alkotests verliefen mit beiden negativ.