„Two And A Half Men“-Star Conchata Ferrell ist tot

US-Schauspielerin Conchata Ferrell, die in der international erfolgreichen Sitcom „Two And A Half Men“ die Haushälterin Berta spielte, ist tot. Sie sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf ihre Tochter Samantha Anderson. Nach einem Herzinfarkt im Mai befand sich die Schauspielerin in einem Pflegeheim. Sie wurde 77 Jahre alt.