Showdown am Heuberg: 380-kV-Gegner weggetragen

Was am Montag noch glimpflich endete, eskalierte am Dienstag: Die Freileitungsgegner setzten ihren Protest in Koppl fort und blockierten die Arbeiten zur Errichtung der Strommasten. Diesmal beließ es die Polizei nicht bei Drohungen. Ein Einsatzkommando rückte an und trug gut 20 Demonstranten weg. Anzeigen folgten.