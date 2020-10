Heikle Suche nach Alpinist am Großvenediger

Vermisster Deutscher

Immer noch jede Spur fehlt von jenem bayrischen Bergsteiger, der seit Ende Juni im Wilden Kaiser als vermisst gilt. David R. (40) war am 26. Juni mit dem Fahrrad in die Tiroler Berge aufgebrochen. Lediglich sein Bike wurde am Beginn des Kaiseraufstiegs in Kufstein gefunden.