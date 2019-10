OECD legt Vorschlag für globale Digitalsteuer vor

Nicht nur Internetriesen im Visier

In dem OECD-Papier heißt es nun, dass der Vorschlag auf einer „relativ allgemeinen Ebene zusammengefasst“ werde, wobei bestimmte Aspekte noch weitere Arbeiten erfordern würden. Darüber hinaus seien eine Reihe von Implementierungsfragen zu klären. Der Vorschlag ziele nicht nur auf Internetriesen ab, sondern auch auf verbraucherorientierte internationale Unternehmen. Das Papier soll in der kommenden Woche beim Treffen der G20-Finanzminister in Washington präsentiert werden und steht nun zur öffentlichen Diskussion.