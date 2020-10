Bulls haben gegen KAC noch Rechnung offen

Mit sechs Siegen in Serie stellten die Eisbullen 2014 den Startrekord für Salzburg in der Eishockeyliga auf. Heuer winkt der McIlvane-Crew, die nach dem 6:3 in Linz bei makellosen 9:0 Punkten hält, bereits Streich vier. Freilich hat es der Eisarena-Gast in sich: Es ist „Erzfeind“ KAC!