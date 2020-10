Neue Maßnahmen für Bezirk Völkermarkt ab Montag

Von der neuen Verordnung betroffen sind sämtliche Kindergärten und Kindertagesstätten in Bleiburg, Diex, Eberndorf, Bad Eisenkappel, Feistritz ob Bleiburg, St. Michael ob Bleiburg, Gallizien, Globasnitz, Griffen, St. Kanzian am Klopeiner See, Neuhaus, Ruden, Sittersdorf, Völkermarkt, Haimburg und Tainach.