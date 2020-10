Martin Grubinger: Was von der Hilfe am Ende blieb

Zur Erinnerung: Es sollte um Hilfe vor Ort gehen. Das war vielleicht der Wunsch oder das Ziel der österreichischen Bevölkerung, nicht aber der türkisen Machtstrategen. Die wollten Bilder - und die bekamen sie. Am Ende gibt es in dieser Sache (fast) nur Verlierer. Zuerst jene Menschen, die nach wie vor in absolut unzumutbaren Zuständen dort leben müssen. Natürlich auch der österreichische Steuerzahler, der 55 Tonnen nicht in den Flüchtlingslagern angekommener Hilfsgüter finanzieren musste. Eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Eine weitere Verliererin ist unsere Glaubwürdigkeit in Europa. Die überschaubare Kooperationsbereitschaft unserer deutschen Nachbarn bei den Reisewarnungen und den in Bedrängnis geratenen Tourismusunternehmen hat auch mit derartigen Ego-Trips zu tun. Solidarität und Loyalität waren in Europa noch nie politische Einbahnstraßen.