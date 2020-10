Van der Bellen entschuldigt sich für „Unrecht“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in seiner Rede beim Festakt „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ für das „erlittene Unrecht“ entschuldigt. Beim Festakt im Wappensaal des Klagenfurter Landhauses dankte Van der Bellen am Samstag zugleich seinem slowenischen Amtskollegen Borut Pahor und dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für den „Mut“ zur gemeinsamen Feier. Die „Kärntner Krone“ berichtet live aus dem Landhaus in Klagenfurt.