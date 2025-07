Warum Grazer Politiker nun die Republik verklagen

Pascuttini spricht von einem Schaden von 11.000 Euro, die der KFG dadurch erlitten hat: Man musste einen Gutachter engagieren, einen Anwalt bezahlen usw. Dieses Geld will man nun von der Republik zurück. Am Donnerstag startet der Prozess am Zivilgericht. „Ich bin sehr positiv gestimmt“, sagt Anwalt Andreas Kleinbichler, der den KFG vertritt. Es sei eindeutig, dass die damalige Entscheidung der Staatsanwältin falsch gewesen sei.