Verbindungen schaffen: Öffi-Netz über Kärnten

Es habe Zeiten gegeben, da musste man den öffentlichen Verkehr in Kärnten suchen, so Schuschnig, aber heuer im Dezember komme ein besonderes Angebot dazu: die Koralmbahn. „Natürlich kommt es zu Fahrplanänderungen“, so Schuschnig, der die damit verbundenen Unstimmigkeiten kennt, sich aber auch über zahlreiche verkaufte Tickets freuen darf: 17.781 Kärnten Tickets und 10.935 Klima-Tickets Österreich wurden heuer im südlichsten Bundesland nachgefragt. „Es ist ein Genuss, Verkehrslandesrat zu sein!“