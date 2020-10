Estland lockert die Einreisebeschränkungen

Dies teilte das Außenministerium des baltischen EU-Landes am Freitag in Tallinn mit. Für Österreich wurde bei der Sieben-Tage-Inzidenz ein Wert von 75,8 angegeben. Der Grenzwert soll den Angaben zufolge von nun an wöchentlich immer freitags überprüft werden. Auch soll dann jeweils eine Liste mit Ländern veröffentlicht werden, für die zur darauffolgenden Woche eine Quarantänepflicht gilt.



Bisher lag die Grenze bei 16 Fällen pro 100.000 Einwohner in 14 Tagen, für die Nachbarländer Finnland, Lettland und Litauen bei 25 Fällen. Um die Quarantäne zu verkürzen, können Reisende bei der Ankunft in Estland einen Corona-Test machen, nach frühestens einer Woche soll dann ein zweiter Test folgen.