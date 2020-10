Raiffeisenlandesbank macht 250 Millionen € locker

Weniger Kunden, die direkt in die Filialen kommen; der Weltspartag in seiner klassischen Form unmöglich; Stundungen; dazu die Hilfe für Firmen, Förderungen zu beantragen - all das fordert Banken im Zuge der Corona-Krise. Die Raiffeisenlandesbank OÖ macht nun mehr Geld für Firmenbeteiligungen locker.