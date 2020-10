Tumulte und Festnahmen bei Hausräumung in Berlin

Die Liebigstraße 34 gilt als eine der letzten Hochburgen der linksautonomen Szene in Berlin. Der Eigentümer will das seit Jahren besetzte Gebäude nun endgültig räumen lassen. Ein letzter Aufruf an die Besetzer wurde ignoriert. Die Polizei, die mit einem massiven Aufgebot vor Ort ist, hat mit der Räumung begonnen. Zu Beginn gab es Tumulte und kleinere Straßenschlachten. Mittlerweile geht der Einsatz ruhiger vonstatten, rund 40 Bewohner konnten bereits herausgeholt werden. Die Stimmung ist nach wie vor sehr angespannt.