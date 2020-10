Infineon: Forschungsgebäude mit 600 Arbeitsplätzen

Vor 50 Jahren startete Infineon in Villach mit 24 Mitarbeitern. Heute hat allein das neu in Betrieb genommene Gebäude in der Siemensstraße Kapazität für 600 Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sucht Infineon neue Fachkräfte.