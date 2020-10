Corona-Krise eröffnet Colop neue Möglichkeiten

Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse - das alles ist im Rahmen der Registrierungspflicht in Teilen Österreichs bei Gastro-Betrieben auf Zettel einzutragen. Colop will hier helfen, Zeit zu sparen. Die Welser rücken dafür Taschenstempel und Stempelkugelschreiber in den Blickpunkt.