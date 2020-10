Trump legt Deal über US-Corona-Hilfen aufs Eis

Trump-Manöver sorgt für Kursverluste an der Börse

In einer ersten Reaktion reagierte die Wirtschaft verschreckt, an den US-Börsen kam es zu Kursverlusten. Trump versuchte die Schuld für das Verschieben eines möglichen Corona-Deals von sich zu weisen und warf der Präsidentin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, vor, nicht in guter Absicht über die Hilfen verhandelt zu haben.