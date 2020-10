262 Millionen Euro für Salzburger Festspielhäuser

Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte die Wichtigkeit und Wertigkeit der Festspiele und die Notwendigkeit von großen Investitionen in einer Krise. 3000 Arbeitsplätze werden mit der Sanierung abgesichert. „Wir rechnen damit, dass 140 Millionen Euro wieder über Steuern zurückkommen“, so Haslauer. 40 Prozent der Gesamtkosten wird der Bund übernehmen, jeweils 30 Land und Stadt. „Eine große Hürde für die Landeshauptstadt“, stellte Bürgermeister Harald Preuner fest. Er betonte auch, dass für die freie Kulturszene Geld vorhanden sein werde und Projekte in Planung sind. Derzeit werde aber noch budgetiert.