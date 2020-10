Corona-Ausbrüche: Erste Schulen sperren ganz zu

Nach mehreren Corona-Fällen an zwei Sportmittelschulen in Kärnten und der Steiermark wurde der Vorort-Unterricht an beiden Bildungseinrichtungen vorerst komplett ausgesetzt. Die Mittelschule Trofaiach im Bezirk Leoben sowie die Neue Mittelschule in Feistritz an der Drau wurden geschlossen - in der Steiermark auf behördliche Anordnung, in Kärnten, weil keine Lehrkräfte mehr verfügbar waren. Auch über zwei Kärntner Kindergärten wurde nach dem Auftreten von Infektionsclustern die Schließung verhängt.